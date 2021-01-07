Nevşehir'de "Başkan Sensin" uygulaması başlıyor - Son Dakika

Nevşehir'de "Başkan Sensin" uygulaması başlıyor

07.01.2021 15:50
Nevşehir'de

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020 değerlendirmesine yönelik düzenlemiş olduğu basın toplantısında 2021 yılında her ay kura ile belirlenecek bir kişinin 1 saatliğine belediye başkanı olacağını açıkladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020 değerlendirmesine yönelik düzenlemiş olduğu basın toplantısında 2021 yılında her ay kura ile belirlenecek bir kişinin 1 saatliğine belediye başkanı olacağını açıkladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde 2020 yılının değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Rasim Arı 2020 yılında yapılan çalışmaları anlattığı toplantıda bundan böyle de her ay kura ile belirlenecek 1 kişinin bir saatliğine belediye başkanlığı yapacağını açıkladı. Arı, "Başkan sensin projesini başlatıyoruz. Ayda 1 kişi bir saatlik belediye başkanı olacak. Kura ile çekeceğiz. Gel bakalım hadi otur neler yaparsın diyeceğiz. O bir saatte verdiği tüm talimatları yerine getireceğiz. Bir saat boyunca hukuken gerçekleştirilebilecek olan şeyleri yapacağız. Çocuklara da acayip sürprizlerimiz var. Başkan sensin projemize müracaat edecekler. İsteyen gelsin başkanlığını yapsın. Pazartesiden itibaren web sitemize hayata geçiriyoruz" dedi.

"Nevşehir Belediyesinin 50 milyon borcu var"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlediği basın toplantısında Nevşehir Belediyesinin de borcunu açıkladı. Belediye Başkanı Arı göreve geldiği 3 Nisan 2019 tarihinde Belediyenin borcunun 89 milyon lira olduğunu ifade ederken bugün itibarıyla ise belediyenin borcunun yapılan onca işe rağmen 50 milyon lira kaldığını belirtti. Arı, "3 Nisan 2019 tarihinde belediye başkanı oldum. Sabah mali raporlara baktık. Nevşehir Belediyesinin 89 milyon lira borcu vardı. Kasamda ise 700 bin lira vardı. 27 milyon esnafa borcumuz vardı. 2019 yılının sonunda belediyemiz 2 milyon 100 bin liraya esnaf borcumuzu düşürdük. Belediye bütçesi 10 milyon 590 lira fazla verdi. Pandemi boyunca da yüzde 65 İller Bankası payımız kesildi. Tüm bunlara rağmen bu kadar iş yapıldı. 89 milyon lira olan borcumuz 50 milyona düştü. Yani şuanda Nevşehir Belediyemizin borcu 50 milyon liraya düştü. O kadar iş yaptık ve 49 milyon lira borç ödedik" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de Başkan Sensin uygulaması başlıyor
Nevşehir'de Başkan Sensin uygulaması başlıyor
Nevşehir'de Başkan Sensin uygulaması başlıyor
Nevşehir'de Başkan Sensin uygulaması başlıyor

Belediye Başkanlığı, Kapadokya, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Başkan Sensin' uygulaması başlıyor - Son Dakika


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