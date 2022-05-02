Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 10:29
Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Nevşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Nevşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik ve belediye tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu.

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İnci Sezer Becel, Ramazan Bayramı, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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