Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Nevşehir 'de, valilik ve belediye tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaynak: AA

İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

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