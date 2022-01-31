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Nevşehir'de belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Nevşehir'de belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

31.01.2022 20:02
Nevşehir'de belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda temizlik çalışmasına akşam saatlerinde de devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 34 araç ve 360 personelin katılımıyla yapılan çalışmanın gece boyunca süreceği kaydedildi.

Ekiplerin çalışmasını yerinde takip eden Belediye Başkanı Mehmet Savran, kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kent merkezinde 2,5 milyon metrekare kaldırım, 480 kilometre yol ağının bulunduğunu belirten Savran, belediyenin kendi iş makinelerinin yanı sıra kiralık araçlarla da tüm mahallelerde mücadele ettiğini vurguladı.

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Nevşehir, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika


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