Nevşehir'de belediyenin eski araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de belediyenin eski araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu - Son Dakika

Nevşehir'de belediyenin eski araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi, sokak kedilerine eski araç lastiklerinden rengarenk yuvalar yaparak, kentteki çeşitli parklara yerleştirdi.

Nevşehir'de belediyenin eski araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi, sokak kedilerine eski araç lastiklerinden rengarenk yuvalar yaparak, kentteki çeşitli parklara yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla hizmet araçlarından sökülen eski lastikler Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde kedi evlerine dönüştürüldü.


Farklı renklere boyanarak güzel bir görünüme kavuşturulan iki katlı kedi evleri, soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak.


İlk etapta 9 adet yapılan ve Gülbahçe, Kültür Park, Damat İbrahim Paşa Parkı, Zeki Soyak Parkı, Göktürk Parkı ile Paşa Konağı önündeki parka konulan kedi evlerinin içerisinde kedi maması ve su da bulunacak.


Kedi evlerinin konulduğu parklarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, kediler için yuva haline getirilen lastiklerin parklarda estetik bir görüntü de oluşturduğunu ifade etti.

Sokak hayvanlarının ilgiye, sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunun ve onların da bir can taşıdığının bilinmesi gerektiğini vurgulayan arı, ekiplerinin parklarda bulunan sokak hayvanlarının beslenme odaklarına sürekli yem ve su takviyesinde bulunduğunu, vatandaşların da bu çalışmalara destek olabileceklerini kaydetti.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 22:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de belediyenin eski araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]