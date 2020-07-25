Nevşehir'de belediyeye başvuran genç çiftin nikahı tarihi ören yerinde kıyıldı - Son Dakika

Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlerden Açıksaray Ören Yeri, genç bir çiftin nikah törenine şahitlik etti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan Ayşe ve Yasin Şimşek çifti, nikah törenlerini ören yerinde gerçekleştirmek üzere Gülşehir Belediyesine başvurdu.

Talebi kabul edilen çift ve yakınları Belediye Başkanı Fatih Çiftci tarafından kıyılan nikah için ilçenin ve ören yerinin simgesi konumundaki Mantarkaya çevresinde bir araya geldi.

Nikah sonrası Başkan Çiftci, evlilik cüzdanı geline verirken, çiçeği burnunda çiftler Mantarkaya ve alandaki tarihi mekanların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Çiftci, gazetecilere, bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle Roma Dönemi'nden kalma kaya mezarları ve kiliselerin bulunduğu alanın zaman zaman nikah kıydırmak isteyen çiftleri ağırladığını belirtti.

Çiftci, milyonlarca yıl boyunca rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan Mantarkaya'nın ören yerinin en ilgi çekici bölümü olduğunu söyleyerek, bu doğal güzelliklerin yerinde görülmesi için herkesi ilçeye davet etti.

Damat Yasin Şimşek de nikahlarının, ilçenin sembolü haline gelen Mantarkaya altında kıyılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Mantarkaya yüzyıllardır ilimizin, ilçemizin sembolü olmuştur. İlçemizin tanıtımını yapmak için nikahımızı burada kıydırmaya karar verdik. Herkesi Mantarkaya'yı görmeye davet ediyorum." dedi.