Nevşehir'de berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezleri Nevşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.



Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki dezenfekte ekipleri 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik geniş çaplı dezenfekte çalışması başlattı.



Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Esnaf ve bu işyerlerinden hizmet alacak vatandaşların sağlığı için yapılan çalışmalar 165 iş yerini kapsıyor. Pazar günü akşamına kadar sürecek olan ve 4 ayrı grup tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında tüm iş yerlerinin dezenfeksiyonu sağlanacak.



Ülke olarak zorlu bir süreç geçirdiklerini ve salgın sürecinde iş yeri kapalı olan esnaflara destek olmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, "Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerimiz bu zorlu süreçten en fazla etkilenen esnaf grubumuz içerisinde yer alıyor. Pazartesi günü yaklaşık 45 günlük bir aradan sonra inşallah yeniden iş yerlerini açacaklar. Hepsine bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Hem bizim hem de esnaf arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla vatandaşlarımız içleri rahat ve güvenli bir şekilde hizmetlerini alabilecekler. Biz her konuda esnaflarımızı destekliyoruz. Beklediğimiz güzel günlere tedbiri elden bırakmadan yaklaşıyoruz. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız" dedi.



Nevşehirli esnaflara verilen bu destek nedeniyle Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür eden Nevşehir Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan, koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatılan berber ve kuaförlerin tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Taşhan, çalışmalar kapsamında şehir merkezinde tüm berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin belediye ekiplerince ücretsiz dezenfekte edileceğini ve bu çalışmaların periyodik olarak tekrarlanacağını ifade etti. - NEVŞEHİR