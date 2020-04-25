Nevşehir'de berber ve kuaförler destek bekliyor - Son Dakika

Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan, berber ve kuaförlerin çok zor durumda olduğunu ifade ederken berberlerin Bağkur primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebinde bulundu.



Korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart tarihinden itibaren tüm Türkiye'de kapatılan berber ve kuaförlerin çok zor durumda olduğunu ifade eden Nevşehir Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan, "Öyle dükkan sahipleri var ki bırakın kirayı ertelemeyi dükkanlarına zam bile yapıyorlar" dedi. Taşhan, "Bilindiği üzere 21 Mart itibarıyla kapanan meslekler arasındayız. Şuan için 32 gündür iş yerlerimiz kapalı. Şuan bizim Bağkur primlerimiz erteleniyor. Biz erteleme istemiyoruz. Bizim bu Bağkur primlerimizin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bizim elektrik, doğalgaz ve su faturalarımız erteleniyor. Ertelemek bize çözüm değil. Gerek ev kredisi, kredi kartı borcu olan arkadaşlarımızın borçları faizleri ile erteleniyor. Yarın iş yerimiz açıldığı zaman bu kadar borcun altından nasıl kalkacağız. Şuan dükkan kiralarımız, ev kiralarımız işliyor. Öyle dükkan sahipleri var ki şuan da ortamda dahi bırakın kira almamayı, kiralarımızı bile artıran dükkan sahipleri var. Biz çok mağduruz. Berber ve kuaför esnafı çok mağdur olmuş ve olmaya da devam ediyor. Maalesef bize ne zaman açacağımıza dair bir tarihte verilmiyor. Peki bu süre zarfında biz nasıl geçineceğiz, ne ile geçineceğiz buna öneri sunan yok" dedi.



Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan, "Berber ve kuaförlerimizin kanunen çalışmaları yasak. Bizim buna herhangi bir şekilde müdahale etmemiz söz konusu değil. Bu durumda şuan hem esnaf mağdur hem vatandaş mağdur. Vatandaşta tıraş olamıyor, esnafta parasını kazanamıyor. Sabah kalkan esnafımızın cebinde ekmek parası yok" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR