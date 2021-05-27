Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu - Son Dakika

Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün geçirdiği kalp krizinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Abdullah Kaçmaz'ın (59), müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Kaçmaz'ın yakınlarıyla görüşerek organ bağışına ikna etti.

Ankara Şehir Hastanesinden gelen transplantasyon ekipleri, 5 saat süren operasyonda, Kaçmaz'ın böbrekleri ve kornealarını aldı. Özel araçla Ankara'ya gönderilen böbrekler, buradan da hava ambulansıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye ulaştırıldı. Kornealar ise göz bankasına teslim edildi. Kaçmaz'dan alınan böbrek ve kornealar, uygun hastalara nakledilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevşehir Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için yaşam umudu olduğunu vurguladı.

Ünlübay, 4 hastayı hayata tutunduran Kaçmaz ailesine başsağlığı dileyerek, teşekkür etti.