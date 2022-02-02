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Nevşehir'de billboardlara kuş yemliği konuldu - Son Dakika

Nevşehir'de billboardlara kuş yemliği konuldu

02.02.2022 14:01
Nevşehir'de billboardlara kuş yemliği konuldu

Nevşehir Belediyesince kuşların beslenmesi için kentteki bazı billboardlara ahşap yemlik yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesince kuşların beslenmesi için kentteki bazı billboardlara ahşap yemlik yerleştirildi.

Belediyenin projesi kapsamında çeşitli noktalarda bulunan billboardlara, "Bu billboard can dostlarımızındır" yazılı afiş yapıştırılıp kuş yemlikleri monte edildi.

Görevliler, yemliklere düzenli aralıklarla yiyecek bırakacak. Dileyen vatandaşlar da kuşların beslenmesine katkıda bulunabilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, AA muhabirine, uygulama ile doğada yaşayan diğer canlılar için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Çevre ve doğanın ihmal edilmesinin insan yaşamını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Savran, şöyle konuştu:

"Kış aylarında yiyecek bulamayan kuşların durumunu hatırlatmak ve bu yöndeki hassasiyetin artmasını teşvik amacıyla bir uygulama başlattık. Biz insanoğlu olarak, Allah'ın yarattığı muhteşem nizamda en üst noktadayız. Ancak sanayileşme ve şehirleşme, ekosisteme ciddi manada zarar veriyor. O yüzden bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Bir kuşun yem bulamamasından tutun da küresel ısınmaya kadar duyarlı olmamız gerekiyor. Biz çevreye ve doğaya duyarlı bir belediyeyiz."

Savran, kentte sokak hayvanları için çeşitli noktalara yem bırakma faaliyetini de sürdürdüklerini aktardı.

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Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de billboardlara kuş yemliği konuldu - Son Dakika


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