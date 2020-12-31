Nevşehir'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bekdik Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.