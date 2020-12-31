Son dakika... Nevşehir'de korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Nevşehir'de korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

NEVŞEHİR - Nevşehir Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3. etapta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3. etapta bulunan bir apartman dairesinin 6. katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Apartman dairesinde çıkan yangın apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden olurken apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından apartman dairesinde çıkan yangını kontrol altına alırken soğutma işlemleri devam ediyor.