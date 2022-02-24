Nevşehir'de bir araçta 1741 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Nevşehir'de bir araçta 1741 sikke ele geçirildi

24.02.2022 13:09
Nevşehir'de bir araçta 1741 sikke ele geçirildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1741 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1741 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla faaliyet gerçekleştirdi.

Derinkuyu ilçesinde bir araçta arama yapan jandarma, 1741 bronz ve gümüş sikke buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Derinkuyu, Jandarma, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de bir araçta 1741 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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