Nevşehir'de bir firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmada, Kaş Asliye Ceza Mahkemesince, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen K.E'nin kentte bulunduğu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan K.E, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: AA
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