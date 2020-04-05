Nevşehir'de bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Nevşehir'de bir köy karantina altına alındı
6 saat önce
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantina altına alındı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantina altına alındı.
Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 05.04.2020 tarihli kararı doğrultusunda korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Derinkuyu ilçemize bağlı Çakıllı köyü 05.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:21 Kaynak: İHA
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