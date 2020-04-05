Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Derinkuyu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Çakıllı köyünde, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir."