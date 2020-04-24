Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ürgüp Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Şahinefendi köyünde, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan Şahinefendi köyünde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. Köyde ikamet eden işçi ve memurların karantina süreci boyunca idari izinli sayılmasına, vatandaşların köy dışından gerekli ihtiyaçlarının belirlenerek Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanmasına karar verilmiştir."