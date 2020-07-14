Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güneyce köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.



Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Derinkuyu ilçemize bağlı Güneyce köyü, 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak karantina kurallarına kesinlikle uymaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.