Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
09.03.2021 16:41
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Gülşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine köyde karantina uygulamasına karar verdiği bildirildi.
Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtilen açıklamada, "İlçemize bağlı Emmiler köyünde Kovid-19 vakalarının yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla köyümüz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
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