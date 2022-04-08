Nevşehir'de "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Nevşehir'de "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi

08.04.2022 20:53

Nevşehir'de, Vakfılar Genel Müdürlüğünce "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi.

Nevşehir'de, Vakfılar Genel Müdürlüğünce "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Vakıflar Genel Müdürlüğünce desteklenen aileler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, buradaki konuşmasında, ramazanın tüm İslam aleminde manevi coşkunun yaşandığı bir ay olmasını temenni ettiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğin bu ayda daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Ulaşabildiğimiz kadar insanlarımızla soframızı paylaşmamız gerektiğine inananlardanız. Sizlerle bugün bu sofrada huzur içinde lokmamızı paylaşabilmemize izin veren Allah'ıma hamdediyorum. İnsanların en hayırlısı başkalarına yardımı dokunandır." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da ramazanın sağlık ve huzurla tamamlanarak bayrama ulaşılmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda katılımcılar, ezanın ardından oruçlarını açtı.

Nevşehir'de Bir Lokma Bin Sofra iftar programı düzenlendi
Nevşehir'de Bir Lokma Bin Sofra iftar programı düzenlendi
Nevşehir'de Bir Lokma Bin Sofra iftar programı düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Bir Lokma Bin Sofra' iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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