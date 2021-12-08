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Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

08.12.2021 10:59
Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cezaevindeki üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cezaevindeki üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

H.K, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilen H.K'nin üst aramasında spor ayakkabısının tabanına 3 ayrı paket halinde gizlemmiş 15 gram uyuşturucu madde buldu.

H.K, hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı - Son Dakika
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