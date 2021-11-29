Nevşehir'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile mahkemece tutuklama kararı v erilen sanık yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.B'yi Derinkuyu ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen M.Y'yi Acıgöl ilçesinde yakaladı.
Hükümlü ve sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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