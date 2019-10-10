Türkiye'nin tohumculukta dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla kolları sıvayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSUAB), Nevşehir'de "Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı" kurulması için çalışma başlattı.



Ülke genelindeki tohumların, sertifikasyonu, ıslahı ve üretiminin gerçekleştirileceği laboratuvar ile cari açığın düşürülmesi ve hibrit tohumla üretimin sona erdirilmesi hedefleniyor.



NEVÜ Kapadokya Teknopark'ta mayıs ayında faaliyete geçirilmesi hedeflenen laboratuvardaki nematoloji, viroloji, seroloji, bakteriyoloji ve moleküler tanı birimlerinde bitkiye zararlı organizmalarla ilgili analiz, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, ayrıca ekim öncesinde tarla kontrolü sağlanarak, yerli tohumla üretim veriminin artırılması planlanıyor.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı'nın Türkiye'de ilk kez kurulmasının Türk tarımı için stratejik bir hamle olacağını belirtti.



Yerli tohum ıslahı ve üretimi ile tarım sektörünün güçleneceğini dile getiren Bağlı, "Türkiye'nin tarım stratejisinin en kilit noktasını tohum teşkil ediyor. Tohum ıslahı ve geliştirilmesi üretim çeşitliliğinin artırılması konusu tarımın önemli bileşenlerinden birisi. Türk tarımının en kritik konusu tohumdur desek abartmış olmayız. Bu konuda çalışmaların akademik üssünün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olacağını söyleyebilirim." dedi.



Projenin hayata geçirilmesi konusunda destek alınacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı ile fizibilite çalışmasının tamamlandığını anlatan Bağlı, şunları söyledi:



"TSUAB ile birlikte üniversitemizde tohumculukla ilgili Türkiye'de tek örneği olan bir laboratuvar kurma çalışması içindeyiz. Çalışmanın büyük bölümü tamamlandı. Burada, bütün Türkiye'deki tohumun sertifikalandırılması, ıslahı ve üretimi en önemli çalışma alanını teşkil ediyor. Bazı üretim alanlarında Türkiye'nin en çok zorlandığı konu tohumdur. Çoğu zaman ithal edilerek üretim gerçekleşiyor. Bu da girdi kalemlerinin artmasına neden oluyor. Cari açığın kapatılması anlamında da stratejik bir çalışma olacak. Hem ülkemiz hem de sektör için büyük bir iş başarmış olacağız. Türkiye'nin en kritik sektörünün tarım olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Türkiye'nin katma değer kaydedeceği sektör tarımdır. Bu konudaki çalışmalar gurur verici boyutta ve önemli bir düzeye gelmiş bulunmaktadır. Özellikle hibrit tohumun dışarıdan ithal edilmesi, tekrar o tohumdan yeni filizlerin elde edilemiyor olması, tarım sektörünün tohum üreticilerine bağımlı hale gelmesine neden oluyor. Bu, üretim için ciddi bir handikap. Bu durumun bertaraf edilmemesi nedeniyle tarımda strateji uygulamıyorsunuz. Bu çalışma tarımda, stratejik plan uygulama ve politika belirleme konusunda önemli bir konum oluşturacak."

"Yılda 15 bin tohum, 15 bin toprak analizi yapılacak"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de tesisin, yerli tohumla üretim yapılmasının yanı sıra doğru tohum, doğru analiz ve doğru ekim yapılarak ürün veriminin artmasını da sağlayacağını ifade etti.



Açıkgöz, "Yılda, 15 bin tohum, 15 bin toprak analizi yapılacak. Bu durum, büyük bir iş gücü ile istihdama katkı sunacaktır. Bu çalışma, Türk tarımı ve Türk tohumculuğu açısından tarihi bir süreçtir. Nevşehir'den filizlenerek Türk tohumculuğunun dünyadaki yerini sağlamlaştıracak olan bir iştir." diye konuştu.