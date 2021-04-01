Son dakika haberi... Boşanmak isteyen eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.D, tutuklu kaldığı Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu, davayla ilgisi olmayanlar salona alınmadı.

Mahkeme heyeti duruşmayı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu adına duruşmaya katılan avukat Selahaddin Onay, duruşmanın ardından gazetecilere, M.D'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını beklediklerini belirtti.

Duruşmanın 28 Mayıs'a ertelendiğini aktaran Onay, "Dosya içeriği ve tanık ifadelerinden, kadının boşanmak istemesine yönelik beyanı üzerine öldürüldüğü görülüyor. Tüm kadın cinayetlerinde gördüğümüz gibi karşı taraf bunu bir namus cinayeti gibi göstermeye çalışıyor. Nihai karar açıklanmadı, savcılık da mütalaasını vermedi. Karşı tarafın da somut delil sunamadığını gördük." dedi.

Öte yandan, aralarından öldürülen kadının yakınlarının da bulunduğu bir grup, adliye binası önünde, "Asla yalnız yürümeyeceksin. Kadın cinayetlerini durduracağız." yazılı pankart açtı.

Olay

Nevşehir'de oto tamirciliği yapan M.D, evden ayrılıp annesinin evine yerleşen 12 yıllık eşi F.E.D. ile 21 Ağustos 2020'de konuşmak amacıyla buluşmuş, otomobille Çat beldesi yakınlarındaki arazide tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürmüştü. M.D. aynı gün gözaltına alınıp tutuklanmıştı.