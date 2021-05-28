Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Nevşehir'de otomobil tamirciliği yapan M.D, boşanmak amacıyla annesinin evine yerleşen 12 yıllık eşi F.E.D. ile 21 Ağustos 2020'de konuşmak için buluşmuş, Çat beldesi yakınlarındaki arazide tartıştığı eşini tabancayla öldürmüştü. M.D. aynı gün gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Savcı, mütalaasında, sanığın "kasten öldürme, mala zarar verme ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.D, tutuklu bulunduğu Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Nevşehir 'de boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kuyumcular, kripto para yatırımcılarını uyardı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir

Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor

Bomba iddia: Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu, ihanet yüzünden ayrıldı

Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım