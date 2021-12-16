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Nevşehir'de bu kampanya yürekleri ısıtacak - Son Dakika

Nevşehir'de bu kampanya yürekleri ısıtacak

16.12.2021 08:57
Nevşehir'de bu kampanya yürekleri ısıtacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bot ve mont kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada belediye olarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının soğuk kış günlerinde mont ve bot ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

'O Üşürse Senin Kalbin Bir Yangın Yerine Dönüşür' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde çok sayıda çocuğun kışlık giyim ihtiyacının giderileceğini ifade eden Savran, kampanyaya dileyen tüm hayırseverlerin de katılabileceklerini açıkladı.

Savran, "Çocuklarımız yeni yıla umutla başlasınlar, soğuk kış günlerinde üşümesinler diye yeni bir kampanya başlattık. Amacımız yine her zamanki gibi çocuklarımızı mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek. Biz, büyük bir aileyiz ve hep birlikte şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları nı sevindireceğiz. Şimdiden bizlere bu konuda destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Nevşehir'de bu kampanya yürekleri ısıtacak

Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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