Nevşehir'de cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması sürüyor - Son Dakika

Nevşehir'de cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması sürüyor

6 saat önce

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.

Nevşehir'de cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması sürüyor, System.String[]

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ettiği, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da çalışmaları yerinde izlediği belirtildi.


Salgın hastalıklara karşı kent merkezindeki cadde ve sokakların mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, Arı'nın görüşlerine de yer verildi.

Sokakta karşılaştığı vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Arı, "Halkımızın yoğun olarak bulunduğu otogarda, bizden destek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarımızda, otobüs duraklarımızda, otobüslerde ve servis araçlarında, taksilerde ve muhtarlıklarda etkin bir dezenfekte çalışması yürüttük. Halkımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:20 Kaynak: AA

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