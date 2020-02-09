Nevşehir'de cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Nevşehir'de cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Nevşehir'de cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmaları sürüyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana arterlerin yanı sıra cadde ve mahalle aralarında kar temizliği yapan ekipler, cadde ve sokaklardaki kar birikintilerini kaldırarak iş makineleri yardımıyla kamyonlarla taşıyor.


Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın sağlıklı şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehrin ana arterleri başta olmak üzere cadde ve mahalle aralarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.


Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipler iş makineleri yardımı ile kar birikintilerini kamyonlar yardımıyla boş arazilere taşıdılar.


Yaya kaldırımlarını da temizleyen belediye ekipleri ayrıca buzlanma tehlikesi oluşan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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