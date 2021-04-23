Nevşehir'de caddeler Türk Bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

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Nevşehir'de caddeler Türk Bayraklarıyla donatıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler Türk Bayrakları ile süslendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de çelenk sunumu ile kutlanırken, Nevşehir Belediyesi tarafından ise Atatürk Bulvarı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Borsa Kavşağından, Hükümet Konağı binasına kadar Türk Bayrakları ile donatılan caddenin görünümü adeta görsel şölen sunması dikkatlerden kaçmadı.