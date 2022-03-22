Nevşehir'de caminin sadaka kutusundan para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Nevşehir'de caminin sadaka kutusundan para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

22.03.2022 15:18
Nevşehir'de caminin sadaka kutusundan para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir şüpheli, gece girdiği camideki sadaka kutusundan para çalıp uyuduktan sonra sabah ayrıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir şüpheli, gece girdiği camideki sadaka kutusundan para çalıp uyuduktan sonra sabah ayrıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Osmanlı Camisi'nde bulunan sadaka kutusundaki yaklaşık 400 liranın çalındığını fark eden görevli, polise haber verdi.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde camiye girerek sadaka kutusundaki paraları alan şüphelin camide uyuduğunu, sabah ayrıldığını belirledi.

İmam Mehmet Berat Tural, gazetecilere, caminin kadınlara ayrılan bölümündeki sadaka kutusunun boş olduğunu fark ettiklerini, güvenlik kamerası görüntülerinden paraların çalındığını gördüklerini söyledi.

Olayın üzücü olduğunu dile getiren Tural, "Caminin giriş kısmını hanımlara tahsis ettik. Hoca hanım aracılığıyla toplanan bağışlar caminin ihtiyaçlarında kullanılıyordu." dedi.

Nevşehir'de caminin sadaka kutusundan para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

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Bahçelievler Mahallesi, Hisarcık, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de caminin sadaka kutusundan para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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