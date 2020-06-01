Nevşehir'de çay ocakları ve kıraathaneler dezenfekte edildi - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden faaliyete başlayan çay ocakları ile kıraathanelerde dezenfekte çalışması yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak sürdüğü belirtildi.



Halkın yoğun kullandığı kamu binaları, özel halk otobüsleri, taksiler ve banka şubelerinde salgına karşı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin, kentte yeniden hizmete başlayan işletmelerde de dezenfekte işlemi yaptığı kaydedilen açıklamada, bu süreçte halk sağlığının korunmasına yönelik hassas davranıldığı ifade edildi.



Kent merkezindeki, çay ocakları ve kıraathanelerin dezenfekte edildiği bildirilen açıklamada, benzer çalışmanın yeniden faaliyete başlayan diğer işletmelere yönelik de sürdürüleceği öğrenildi.