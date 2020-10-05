Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı - Son Dakika

NEVŞEHİR'de çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başlandı.

Kentte patates ve üzümden sonra gelen en önemli tarım ürünü çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başlandı. Kıraç ve sulu topraklarda yetişen kabaklar, patozlarda çekilip, çekirdeklerinden ayrılıyor. Ayrılan çekirdekler ise kurutulup, elendikten sonra pazarlanıyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde gerçekleştirilen çerezlik kabak çekirdeği hasadına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz ve çiftçiler katıldı. Vali Becel ile milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe, Ali Uğurlu'ya ait yaklaşık 10 dekarlık tarım arazisi üzerinde yılın ilk kabak çekirdeğinin hasadını yaptı.

Vali Becel, "Nevşehir bir turizm kenti; ancak aynı zamanda bir tarım şehri. Nevşehir için çok önemli olan kabak çekirdeği hasadını gerçekleştirdik. Kabak çekirdeği üretiminde Kayseri ile birlikte baştayız. Her iki il, Türkiye üretiminin yüzde 70'e yakın bir bölümünü birlikte karşılıyor. Kabak çekirdeği aynı zamanda geçen yıl coğrafi işaret alan bir ürün. Coğrafi işaret alan ürün sayısını daha da artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Sadece kabak değil, buğday, kuru fasulye, patates ve üzüm açısından son derece şanslı ve avantajlı bir bölgede yaşıyoruz. Çiftçilerimizin desteklenmesi ve bu çerçevede üretim yapılan alandan geçinebilmesini sağlamak için de ürün artışının sağlanması yönünde girişimlerimiz var" dedi.

Çerezlik kabak çekirdeği üreticisi Ali Uğurlu ise 10 dekarlık bir alanda sulu tarım yaparak gerçekleştirdiği üretimden yaklaşık 1 ton 200 kilogram ürün beklentisi içerisinde olduğunu belirtti.