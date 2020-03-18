Nevşehir'de çeşitli noktalara el dezenfekte üniteleri konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de çeşitli noktalara el dezenfekte üniteleri konuldu - Son Dakika

Nevşehir'de çeşitli noktalara el dezenfekte üniteleri konuldu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarına el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

Nevşehir'de çeşitli noktalara el dezenfekte üniteleri konuldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarına el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı farklı önlemleri uygulamaya devam eden Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bazı noktalarda el dezenfektan ünitelerinin hizmete sunulduğu belirtildi.


Vatandaşların, ellerini dezenfekte edebilecekleri ünitelerin, parklar, kamu kurumları, banka ve alış veriş merkezi girişleri ile şehirler arası otobüs terminaline yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, sürekli kullanılabilmesi amacıyla görevli personelin üniteleri belirli aralıklarla kontrol edeceği bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Nevşehir, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:50 Kaynak: AA

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