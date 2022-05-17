Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı

17.05.2022 16:08
Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta yürütülen çalışmada, Nevşehir, Kayseri ve Derinkuyu adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen 10 hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Nevşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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