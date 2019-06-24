Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonlar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonlar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama kararı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonrasında nitelikli olarak konut dokunulmazlığı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A., kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.Y., dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.G. ve yağma suçundan aranan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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