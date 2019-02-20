Nevşehir'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
52 dakika önce
Nevşehir'de cezaevi firarisi kişi polis tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Nevşehir
'de cezaevi firarisi kişi polis tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen M.B'nin kimlik bilgilerini inceledi.
İncelemede şüphelinin, Balıkesir Bandırma
ve Çorum İskilip
adli makamlarınca "Hükümlü ve tutuklunun kaçması", Nevşehir adli makamlarınca "Silahlı yağma, basit yaralama, nitelikli cinsel saldırı" ve Ürgüp
adli makamlarınca "Basit yaralama" suçlarından arandığı, 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.B, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:17 Kaynak: AA
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