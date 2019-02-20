Nevşehir'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
41 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen M.B.'nin GBT kontrolü yapıldı. M.B.'nin yapılan GBT kontrolü sonrasında Nevşehir adli makamlarınca silahlı yağma, basit yaralama, nitelikli cinsel saldırı, Bandırma
adli makamlarınca hükümlü ve tutuklunun kaçması, Ürgüp
adli makamlarınca basit yaralama, İskilip
adli makamlarınca hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı ve 3 bin lira para cezası ile 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olarak da arandığı tespit edilen M.B. polis ekiplerinde gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:25 Kaynak: İHA
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