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Nevşehir'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

40 dakika önce

Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerindeki çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Nevşehir'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerindeki çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.


Derinkuyu ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonundaki programda, ziraat mühendisi Gülay Cipli, kırsal kalkınma yatırımlarına devlet tarafından sağlanan desteklemelerle ilgili bilgi paylaştı.


Cipli, "Çiftçilere yönelik yatırım programları gerçek ve tüzel kişiliklere göre değişmektedir. Besi, et ve süt alanlarında, sabit tesis yapımı projelerinin tamamı uygulandığında yüzde 50 mali destek verilmektedir. Derinkuyu ilçesinde üreticilere geçmiş yıllarda bazı alanlarda destek verdik. İlçede yetişen ürünlere göre kuru bakliyat, ambalajlama, paketleme gibi işler teşvik edilebilir." dedi.


Kozaklı ilçesindeki toplantı ise bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi.


AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün de katıldığı toplantıda üreticiler karşılaştıkları sorunları dile getirdi.


Yörede, son yıllarda baklagillerin üretimi konusunda adımlar atıldığını ancak çiftçinin teşviki amacıyla elektrik ve gübre desteğinin artırılması gerektiği belirtildi.

Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gürol Çetin'in soruları yanıtlamasının ardından program sona erdi.


Toplantılara, üreticilerin yanı sıra ilçenin bazı protokol üyeleri de katıldı.

Derinkuyu, Nevşehir, Kozaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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