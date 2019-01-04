Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Cinayet

Nevşehir'de Cinayet

1 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü.

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü.

İddiaya göre, Karapınar beldesinde M.F, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen İsa K'nin evine gitti. M.F. av tüfeğiyle İsa K'ye ateş etti.

Yaralanan İsa K, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Jandarmaya teslim olan M.F, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Acıgöl, Nevşehir, Güncel
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