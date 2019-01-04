Nevşehir'de Cinayet

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü.



İddiaya göre, Karapınar beldesinde M.F, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen İsa K'nin evine gitti. M.F. av tüfeğiyle İsa K'ye ateş etti.



Yaralanan İsa K, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.



Jandarmaya teslim olan M.F, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü

Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı

Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü

Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu