Nevşehir'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkiinde bir otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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