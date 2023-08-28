Nevşehir'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Nevşehir'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son Güncelleme: 28.08.2023 22:56

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Nevşehir'de bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkiinde bir otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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