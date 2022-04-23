Nevşehir'de "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" başladı

23.04.2022 15:24
Nevşehir'de "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" başladı

Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" etkinliği düzenledi.

Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" etkinliği düzenledi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlik kapsamında yayınevleri çocuk kitaplarından oluşan stantlar hazırladı.

Aileleriyle gelen çocuklar, fuar alanını gezerek okumak istedikleri kitapları aldı.

Etkinlik kapsamında oluşturulan sahnede çocuklara yönelik çeşitli eğlenceler düzenlendi, kurulan uzay çadırı önünde çocuklar astronot kıyafetli maskotla fotoğraf çektirdi.

29 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek etkinliklerde, yazarlarla söyleşi de düzenlenecek.

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Nevşehir, 23 Nisan, Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" başladı - Son Dakika
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