Nevşehir'de çocuklar Rafadan Tayfa'ya büyük ilgi gösterdi - Son Dakika

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan 'Rafadan Tayfa- Türkiye'dir Burası Müzikali' Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yarıyıl tatili hediyesi olarak Nevşehir'de çocuklarla buluştu. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ni dolduran yüzlerce çocukla birlikte gösteriyi izleyen Başkan Arı, "Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Onların tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nevşehirli miniklerin karşısına çıktı. Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğretme teması etrafında oluşan karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa maskotları, Nevşehirli çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkarttı. Çocuklara, karşısındaki kişilere duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa, gösteriden dakikalar önce salonu dolduran Nevşehirli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Animasyon tarzındaki filmleri ile de son dönemlerin en çok konuşulan karakterleri olan Rafadan Tayfa üyelerinin gösterisini çocuklarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Nevşehirli minikler büyük ilgi gösterdi. Nevşehir'de Rafadan Tayfa müzikalini izlemek için salona gelen çocuklar Rafadan Tayfa'yı çok sevdiklerini söylerken "Şimdi canlı canı Rafadan Tayfa'yı izleyeceğimiz için çok mutluyuz" dediler.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada Rafadan Tayfa'ya çocukların olduğu kadar ailelerin de büyük ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etti diye konuştu. Belediye Başkanı Arı, "Ben Rafadan Tayfa'nın müzikalini farklı sebeplerle seyretmiştim. Rafadan Tayfa'nın milli yerli bir çizgi film karakteri olan yakınlığımdan dolayı Ankara'da farklı şekillerde seyretmiştim. Bugünde yavrularımıza yönelik bir etkinlik olmasına rağmen Rafadan Tayfa yerli ve milli bir dizi karakterini canlandırıyor. Bu anlamda da ailelerimizin de ilgi göstermesi demek ki hepimizin ruhunda bir çocukluk var" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR