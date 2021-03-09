Nevşehir'de çocuklar yaşadıkları kenti boyama kitabıyla tanıyacak

Nevşehir Belediyesi tarafından çocukların, kenti oyunla tanımalarına katkı sunmak amacıyla boyama kitabı hazırlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından çocukların, kenti oyunla tanımalarına katkı sunmak amacıyla boyama kitabı hazırlandı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, kentte tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan alanların resmedildiği boyama kitabı ve boya kalemlerinden oluşan hediye setleri hazırlandı. Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın okul ziyaretlerinde ve mahalle gezilerinde çocuklara dağıtılacak setlerle çocukların yaşadıkları şehrin zenginliklerini eğlenerek tanımaları sağlanacak.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de çocuklar yaşadıkları kenti boyama kitabıyla tanıyacak - Son Dakika

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