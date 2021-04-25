Nevşehir'de Covid-19 vakaları en çok 40 ile 60 yaş arasında görülüyor - Son Dakika

Nevşehir'de Covid-19 vakaları en çok 40 ile 60 yaş arasında görülüyor

25.04.2021 00:57
Nevşehir'de Covid-19 vakaları en çok 40 ile 60 yaş arasında görülüyor, System.String[]

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs vaka sayılarında artışın olduğunu ifade ederken Nevşehir'de en çok 40 ile 60 yaş arası vatandaşlarda Covid-19 vakalarının fazla olduğunu söyledi.

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs vaka sayılarında artışın olduğunu ifade ederken Nevşehir'de en çok 40 ile 60 yaş arası vatandaşlarda Covid-19 vakalarının fazla olduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Nevşehir Devlet Hastanesinde yoğun bakım ve hastane servislerinde özellikle 40 ile 60 yaş arası vatandaşların tedavi gördüğünü açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay Nevşehir'de 40 ila 60 yaş arası vaka sayılarında artış yaşanıyor dedi. Ünlübay, "Şu anda tabi ki tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de Covid-19 vaka sayılarında belli bir artış bulunuyor. Covid-19 ile ilgili bizim hiçbir zaman tedbirlerimiz değişmedi. Başladığı ilk günden itibaren aynı tedbirleri söylüyorduk bugün de maske, mesafe, hijyen diyoruz. Aşı olduğumuz zaman bile bunları bırakmamamız gerekiyor. Malum aşı da 90 yaş üstü ile birlikte başladığımız aşıda alt yaş gruplarına doğru geliyoruz. Dolayısıyla ileri yaş gruplarını aşılamamızdan dolayı şu an özelikle 40 ila 60 yaş arası vaka sayımız çok daha fazla bulunuyor. Özellikle hastanede yatan yaş grubumuz yine 40 yaş üstü 60 yaş altı yaş grubunu oluşturuyor. O yüzden bu yaş grubu vatandaşlarımızın ekstra dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"Aşı olmayı reddeden vatandaşlar hastalığı ağır geçiriyor"

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay hastanede tedavi gören ve yoğun bakım ünitesine tedavi gören vatandaşlarımıza baktığımız zaman aşı olmayan vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü aşı sırası gelip aşı olmayı ret eden vatandaşların tedavisi devam ediyor dedi. Ünlübay, "Burada aslında aşının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Aşı olmuş olmak en azından hastalığın ağır veya yoğun bakımda geçmesini çok ciddi anlamda engel oluyor. Bunu da yoğun bakım ünitesinde şu anki yatan yaş gruplarımızda, hastane servislerimizde yatan yaş gruplarını incelediğimizde aşı olmayan yaş grubunu ve 65 yaş üstünde de aşı olmayı ret etmiş olanların daha çok hastanede yatanları oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden aşı çok önemli. Aşı sıramız geldiğinde mutlaka bunu takip edelim. En hızlı şekilde aşınızı yapalım. Biliyorsunuz şu an Biontech aşımız şu an Nevşehir Devlet Hastanesinde gece saatlerine kadar yaptırabilirsiniz. Aynı güne randevu aldığınızda hızlı bir şekilde aşılamanızı yapıyoruz. Sinovac aşılarımız Aile Hekimliklerinde yapılan bir aşı. Vatandaşlarımızın tercihine göre her iki aşıyı da uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

"Gençlerde vaka sayısı giderek artıyor"

Nevşehir'de 15 ile 25 arası gençlerde korona virüs semptomlarının görülmediği için test yapamadıklarını ve gençlerde her geçen vaka sayısının arttığını ifade eden Sağlık İl Müdürü Ünlübay, "40 yaş altı korona virüs vaka sayılarımız daha fazla. 15 ile 25 yaş grubu arasında semptom görülme olayının daha az olduğu için bazen onları yakalamamız çok zor oluyor. Semptom göstermediği için test alamıyoruz. O yüzden yakaladığımız yaş gruplarında aşı olmadığı için vaka sayımız giderek artıyor" şeklinde konuştu.

"Ramazan ayında bol sıkı tüketmeliyiz"

Ramazan ayı dolayısıyla oldukça uzun süre aç kalındığını ifade eden Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay iftar ile sahur arasında bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ve mevsim meyve ve sebzelerinin yenilmesini gerektiğini belirtti. Ünlübay, "Ramazan ayında oruçlu kaldığımız süre de yaklaşık 15 saat. O yüzde iftar ile sahur arasında bol miktarda sıvı tüketilmesini önemsiyoruz. Çünkü oruçlu kaldığımız süre uzun bir süre o yüzden sıvı tüketimine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle mevsim meyve sebzelerinden oluşan vitamin desteği almak çok önemli. Özellikle iftar ve sahurda vitamin desteği olarak sebze ve meyvenin tüketilmesi çok önem arz ediyor. İftarda ağır yememek lazım" dedi. - NEVŞEHİR

Rahim Ünlübay, Koronavirüs, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Covid-19 vakaları en çok 40 ile 60 yaş arasında görülüyor - Son Dakika


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