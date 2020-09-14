Nevşehir'de darp iddiası şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de, annesini ve kız kardeşini darbettiği öne sürülen genç tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Y. (17), Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine annesini ve kız kardeşini darbettiği öne sürülen F.Y. (17), evden ayrıldı.

Polis ekipleri, şikayet üzerine F.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.