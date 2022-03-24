Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

24.03.2022 12:16
Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derinkuyu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu L.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber! Mali'de orduyu hedef alan iki saldırıda 16 asker öldü Son dakika haber! Mali'de orduyu hedef alan iki saldırıda 16 asker öldü

Derinkuyu, Nevşehir, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:24:26. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement