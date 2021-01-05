Son dakika haberleri... Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı
05.01.2021 13:11
Son dakika haber... Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, örgütte silahlı eğitim aldığı iddiasıyla Suriye uyruklu M.E.Ç.'yi ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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