Son dakika haberleri... Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, örgütte silahlı eğitim aldığı iddiasıyla Suriye uyruklu M.E.Ç.'yi ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Nevşehir 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.

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