Nevşehir'de DEAŞ üyesi 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de DEAŞ üyesi 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de DEAŞ üyesi 1 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Nevşehir'de DEAŞ üyesi şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de DEAŞ üyesi 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de DEAŞ üyesi şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İran uyruklu 1 kişi DEAŞ üyesi olma suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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