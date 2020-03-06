Nevşehir'de DEAŞ üyesi 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de DEAŞ üyesi 1 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Nevşehir'de DEAŞ üyesi şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
Nevşehir'de DEAŞ üyesi şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İran uyruklu 1 kişi DEAŞ üyesi olma suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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