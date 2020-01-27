Nevşehir'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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Nevşehir'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
7 saat önce
Nevşehir'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Nevşehir'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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