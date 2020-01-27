Nevşehir'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Nevşehir'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.