Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı
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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp'te izinsiz kazı yapıldığı ihbarı yapılan bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda T.Ö., C.T., M.Ş., F.Ç., H.A. ve Ş.Ç. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 dedektör, 1 hilti, 1 jeneratör, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu ve 13 kazmaya el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.
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